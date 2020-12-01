Кольская АЭС в ноябре выработала тремя энергоблоками более 860 млн кВтч электроэнергии

По итогам работы в ноябре 2020 года выработка электроэнергии на Кольской атомной станции составила 864 млн кВтч. Всего же с начала года кольские атомщики произвели и направили в Единую энергосистему России почти 8500 млн кВтч электроэнергии.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе энергоблоки №1, 2 и 3. Энергоблок №4 находится в резерве из-за диспетчерских ограничений.

Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1180 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона.

Кольская атомная станция надежно обеспечивает электричеством около 60 процентов потребителей в Мурманской области и на Севере Карелии, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты региона, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.