Кольская АЭС в третьем квартале 2021 года выработала 2 млрд кВтч

В сентябре текущего года заполярная атомная станция выдала в Единую энергетическую систему страны 821,6 млн кВтч электроэнергии, больше, чем за аналогичный период прошлого года на 54 млн кВтч, перевыполнив месячный план на 12%.

Для нужд предприятий и населения региона Кольская АЭС в третьем квартале выработала 2 млрд кВтч. Всего с начала текущего года станция выработала 6538 млн кВтч электроэнергии, обеспечив стабильное и надежное энергоснабжение потребителей Мурманской области и Республики Карелия.

На Кольской АЭС в работе энергоблоки №1, 3 и 4. Второй энергоблок находится в планово-предупредительном ремонте. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 900 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.