Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России

Кольская атомная станция по итогам работы в 2023 году заняла третье место в конкурсе «Лучшая АЭС России», который ежегодно проводит концерн «Росэнергоатом». В 17-й раз заполярная станция вошла в число лучших АЭС России.

Победители конкурса определялись на основе таких показателей, как: безопасность, эффективность работы и техническое обслуживание, состояние физической защиты, охрана труда и окружающей среды, социальная ответственность и др.

«Призовое место в конкурсе подобного уровня – это большой успех всего коллектива, достойная оценка нашей работы. В прошлом году, как и в предыдущие годы, Кольская АЭС работала надежно и безопасно, полученная награда подтверждает высокий уровень ответственности каждого сотрудника станции», - поздравил своих коллег директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, 2023 год стал для атомной станции Заполярья очень удачным: в 2023 году Кольская АЭС масштабно отметила 50-летие с момента пуска первого энергоблока; досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии и достигла рекордных показателей по суточной выработке и нагрузке; третий год подряд станция стала лучшей атомной станцией России в области культуры безопасности; предприятие признано одним из лучших в реализации принципов Производственной системы Росатома и имеет статус «Цифровое ПСР-предприятие» (уровень развития - «серебряный»); заняла второе место в региональном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди крупных предприятий Кольского полуострова; завоевала третье место в отраслевом конкурсе в области корпоративной социальной ответственности и волонтерства имени А.П. Александрова, который проводится при поддержке Госкорпорации «Росатом»; успешно прошла инспекционный аудит и подтвердила соответствие международным стандартам в области экологии.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.