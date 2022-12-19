Кольская АЭС вошла в число лучших атомных станций России в области культуры безопасности

Подведены итоги работы атомных станций России по поддержанию и развитию культуры безопасности в 2022 году. Наивысшие результаты в области развития культуры безопасности достигли Калининская и Кольская станции. По установленным правилам экспертная комиссия, в состав которой входят руководители профильных департаментов «Росэнергоатома» и главных инженеров атомных станций, выбирает сразу две АЭС.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев отметил: «Культура безопасности – основной приоритет специалистов атомной станции и один из ключевых показателей работы любого высокотехнологичного предприятия. При её оценке учитывается множество показателей, начиная от технического состояния производства и заканчивая отношением персонала к своим обязанностям. Чтобы быть лидером в культуре безопасности нужно вложить немало сил в совершенствование. Звание «Лучшая АЭС по культуре безопасности – это самый почётный титул для атомной станции». Кольская АЭС уже в шестой раз признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности, из них два раза подряд – в 2021 и в 2022-ом.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, на Кольской АЭС реализуются проекты «Развитие культуры открытости и доверия в вопросах безопасности» и «Повышение эффективности процесса выявления и расследования почти случившихся событий», которые рекомендованы к тиражированию на других предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом». Реализован пилотный проект внедрения автоматизированного контроля обязательного использования и правильного применения персоналом средств индивидуальной защиты.

Хорошо налаженной коммуникации в коллективах предприятий способствует привлечение к работе по культуре безопасности молодежи и профсоюзных организаций.

Так, проект совета молодёжи Кольской АЭС «Лига безопасности» вошёл в тройку лидеров отраслевого акселератора «Mission Talent-2021» Госкорпорации «Росатом».

Уполномоченные по культуре безопасности Кольской АЭС готовы делиться опытом, всегда открыты к любым вопросом. В этом году заполярную АЭС посетили представители различных предприятий, чтобы узнать о лучших практиках, применяемых на Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.