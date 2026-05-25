Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года

Подведены итоги отраслевого конкурса «Лучшая АЭС России» за 2025 год. Кольская атомная электростанция заняла почётное 3-е место, подтвердив высокий уровень профессионализма, безопасности и эффективности работы.

В тройку лидеров также вошли Балаковская и Калининская АЭС. Место в рейтинге определялось по комплексным показателям: выработка электроэнергии, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), радиационная безопасность, выполнение ремонтных программ и развитие персонала.

«Кольская АЭС снова подтвердила статус надёжного и безопасного предприятия, войдя в число лучших станций России. Это результат ежедневной добросовестной работы, профессионализма и преданности делу каждого работника», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, в 2025 году Кольская АЭС не только стабильно обеспечивала энергией Мурманскую область и Карелию, но и успешно реализовала ряд проектов по продлению срока эксплуатации энергоблоков, подтвердив статус одного из самых надёжных энергообъектов Северо-Запада.

