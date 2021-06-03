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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.21 15:30

Кольская АЭС выработала 4 млрд кВтч с начала года

С начала года выработано 4072,7 млн кВтч электроэнергии. В мае 2021 года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 579,7 млн кВтч электроэнергии.

Кольская АЭС вырабатывает около 50% электроэнергии Мурманской области. Каждая вторая лампочка в регионе питается энергией самой северной АЭС в Европе.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящее время в работе находятся энергоблоки №1 и 2. На энергоблоках №3 и 4 продолжается планово-предупредительный ремонт. С 3 июня в соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составит 660 МВт.

«В системе технического водоснабжения предстоит замена более 20 метров вертикального трубопровода большого диаметра, это возможно только при одновременном останове 3 и 4 блоков. Также в течение месяца будет произведён капитальный ремонт турбоагрегата №5. Данные работы повысят надёжность и безопасность атомной станции», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

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