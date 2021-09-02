Кольская АЭС выработала 5,7 млрд киловатт-часов с начала года

В августе текущего года Кольская атомная станция выдала в Единую энергетическую систему страны 638,3 млн кВтч электроэнергии, что на 97,1 млн кВтч больше, чем в июле 2021 года. С начала года КАЭС выработано 5,716 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4.

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 960 МВт, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.