Кольская АЭС выработала 7000 млн киловатт-часов с начала года

В октябре 2021 года заполярная атомная станция выдала в Единую энергетическую систему страны 763,4 млн кВтч электроэнергии.

За 10 месяцев Кольская АЭС выработала 7301,6 млн кВтч электроэнергии при этом, станция предотвратила выброс в атмосферу около 3,7 млн тонн углекислого газа (CO 2 ).

Самая северная АЭС в Европе обеспечивает стабильное и надёжное энергоснабжение потребителей Мурманской области и республики Карелия, вырабатывая более 50% электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, 3 и 4. Второй энергоблок находится в планово-предупредительном ремонте. Нагрузка, в соответствии с диспетчерским графиком, по состоянию на 1 ноября составляет 1260 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.