Кольская АЭС выработала более 1 млрд кВтч в январе 2023 года

За первый месяц 2023-го года Кольская АЭС выработала 1046,2 млн кВтч электроэнергии. При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 500 тысяч тонн углекислого газа.

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции в январе составила в среднем около 1406 МВт в сутки. Комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС после планово-предупредительного ремонта введён в работу. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока станции.

По итогам прошлого года Кольская атомная электростанция направила в Единую энергетическую систему страны более 10,38 млрд кВтч. Кольская АЭС – надёжное и безопасное предприятие, главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет 50%.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.