Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года

Выработка электроэнергии на Кольской АЭС в июне текущего года составила 464,5 млн кВт·ч, что на 26,8 млн кВт·ч больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего же за первые 6 месяцев 2021 года заполярная атомная станция поставила в Единую энергосистему России 4537 млн кВт·ч электроэнергии. Этого объема хватило бы для обеспечения энергопотребностей половины населения Северо-Запада России в течение месяца.

По состоянию на 2 июля на Кольской АЭС в работе энергоблоки №1, 2 и 3.

Энергоблок №3 включён в сеть 1 июля после планово-предупредительного ремонта. На энергоблоке за 59 суток осуществлена замена труб системы технического водоснабжения, а также произведён капитальный ремонт турбоагрегата №5. На энергоблоке №4 продолжается планово-предупредительный ремонт.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 740 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона.

Кольская АЭС обеспечивает электроэнергией около 60 процентов потребителей в Мурманской области, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты региона.