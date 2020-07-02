Кольская АЭС выработала более 4,6 млрд кВтч электроэнергии за I полугодие 2020 года

Выработка электроэнергии на Кольской АЭС в июне текущего года составила 437,7 млн кВтч.

Всего же за первые 6 месяцев текущего года заполярная атомная станция поставила в Единую энергосистему России 4,680 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время Кольская АЭС обеспечивает электроэнергией около 60 процентов потребителей в Мурманской области, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты региона.

На данный момент на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №2. На энергоблоках №3 и №4 проводится планово-предупредительный ремонт (ППР). Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 660 МВт.