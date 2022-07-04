Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2022 года

Самая северная АЭС в Европе в июне текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 538 млн кВтч электроэнергии, что на 16% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года.

За 6 месяцев текущего года Кольская АЭС выработала 5262,9 млн кВтч электроэнергии – на 16% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При производстве такого же количества энергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено около 2,5 млн тонн углекислого газа (СО 2 ).

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, 2 и 3. На энергоблоке №4 Кольской АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт, который включает в себя капитальный ремонт реакторной установки, главных циркуляционных насосов, компенсатора давления, системы техводы, цилиндров низкого давления №1 и 2 турбоагрегата №8, капитальный ремонт циркуляционного насоса. В соответствии с графиком будет осуществлен плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического, а также цехов обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений. Диспетчерский график нагрузки станции составляет 720 МВт.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.