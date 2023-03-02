Кольская АЭС выработала около 2 млрд кВтч электроэнергии с начала года

С начала 2023 года потребители получили 1 млрд 988 млн кВтч электроэнергии Кольской АЭС. За февраль энергоблоки Кольской АЭС выработали 942 млн кВтч электроэнергии. При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 500 тысяч тонн углекислого газа.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 1420 МВт. Кольская АЭС – надёжное и безопасное предприятие, главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Заполярная АЭС обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.