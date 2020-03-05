Кольская АЭС выработала с начала года свыше 2 млрд кВтч электроэнергии

В феврале текущего года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 991,8 млн кВтч электроэнергии, что на 67 млн кВтч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это почти 1% от общего потребления электроэнергии в России в феврале. Данного объёма электроэнергии достаточно, к примеру, чтобы 11 млн раз зарядить типовой электромобиль или 80 трлн раз - обычный смартфон, а смарт-часы - 900 трлн раз.

Общая выработка за два месяца текущего года составила более 2 млрд кВтч.

Всего с момента ввода в работу первого энергоблока станции в энергосистему выдано более 431 660 млн кВтч электроэнергии, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.