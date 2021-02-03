Кольская АЭС выработала в январе почти на 73 млн кВтч электроэнергии больше, чем в декабре прошлого года

За первый месяц 2021 года Кольская АЭС выработала 1006,6 млн кВтч электроэнергии, что почти на 73 млн кВтч больше, чем в декабре прошлого года.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1340 МВт.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, по итогам 2020 года Кольская атомная электростанция направила в Единую энергетическую систему страны более 9,4 млрд кВтч. АЭС надёжно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.