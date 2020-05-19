Кольская АЭС вывела в резерв энергоблок №4 на период ремонта ЛЭП в Карелии

В связи с плановым ремонтом линии ВЛ-330 кВ на участке Путкинская ГЭС – Лоухи в республике Карелия энергосистема Мурманской области с 19 по 24 мая будет работать в режиме изоляции от Единой энергосистемы России.

Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 600 МВт будет обеспечиваться работой энергоблоков №№1 и 2 Кольской АЭС.

С 16 мая энергоблок №3 Кольской АЭС находится в планово-предупредительном ремонте. Энергоблок №4 на период ремонта сетевой инфраструктуры в Карелии выведен в резерв.