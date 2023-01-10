Кольская АЭС за 2022 год на 11,4% увеличила выработку электроэнергии

Кольская АЭС за 2022 год выработала 10,4 млрд кВтч, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2022 года Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 1082 млн кВтч.

Сейчас в работе находятся все 4 энергоблока. Диспетчерский график нагрузки станции составляет 1480 МВт.

«Кольская АЭС принимает активное участие в реализации всех социальных проектов на территории нашего муниципалитета. Благодаря тесному взаимодействию руководства Кольской АЭС с администрацией города Полярные Зори, при поддержке правительства Мурманской области, нам удаётся создавать комфортные условия для жителей всех возрастов», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. Между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Мурманской области на протяжении 10 лет действует соглашение, в рамках которого дополнительные налоговые отчисления поступают в областной бюджет и часть из них направляется на реализацию социально значимых проектов и развитие инфраструктуры города Полярные Зори. В 2022 году из средств областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города Полярные Зори было направлено 351,9 млн рублей. Реконструированы бульвар «Северное сияние 2.0», улица Пушкина, на которой появились архитектурные формы – кованая карета, часы, скульптура с подсветкой по мотивам сказок Пушкина, клумба в форме книги и сквозной рельеф «Портрет Пушкина». Скоро состоится открытие лыжной базы.

Кольская АЭС поддерживает талантливую молодёжь региона и города, способствует профессиональному самоопределению подростков, профориентации. В 2022 году в средней общеобразовательной школе №4 г. Апатиты Мурманской области при поддержке атомной станции и Госкорпорации «Росатом» свои двери распахнул «Атомкласс». На его оснащение направлено порядка 1,5 млн рублей.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в полярнозоринском детском саду №5 в прошлом году торжественно открылась инновационная студия «Open Space» – развивающее пространство «Школы Росатома» для дошкольников, в котором есть все условия для реализации замыслов детей, их самовыражения. Всего на первый год для реализации «Open Space» понадобилось 2 млн рублей – ремонт и оснащение студии оборудованием.

«Кольская АЭС и город-спутник атомной станции продолжают развивать отношения с дружественными странами. Развитие крепких экономических и культурных связей с государствами СНГ – одно из важнейших условий благосостояния Полярных Зорь и региона в целом», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. Так, с целью развития международных связей, Кольскую АЭС в прошлом году посетили члены Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности. Помимо этого, в 2022 году были подписаны Меморандум о сотрудничестве муниципалитетов Полярные Зори и Мецамор Республики Армении и соглашение о развитии отношений с городом Калоча – спутником АЭС Пакш (Венгрия), где Росатом строит новую АЭС по российскому проекту.

Кольская АЭС – надёжное и безопасное предприятие, главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет 50%.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.