Кольская АЭС заключила соглашение о сотрудничестве c Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области

В рамках первого регионального экологического форума также подписан меморандум, в котором предусмотрены варианты реализации природоохранных мероприятий на территории региона.

Кольская АЭС стала участником первого регионального экологического форума в столице Заполярья с целью обсуждения и разработки мероприятий, направленных на сохранение и восстановление биологического разнообразия Мурманской области. Итогом форума стали заключение соглашения и подписание меморандума о сотрудничестве предприятий региона с Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, участниками форума стали промышленные компании, осуществляющие производственную деятельность на территории Кольского полуострова – ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Кольская ГМК», АО «МХК «ЕвроХим», филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск и АО «Северсталь», а также представители научного сообщества, образования, волонтёрских организаций. Представили Кандалакшского и Лапландского заповедников, заповедника «Пасвик», Кольского научного центра и Полярно - Альпийского ботанического сада выступили с докладами о том, какая работа во защите окружающей среды и сохранению биологического разнообразия ведется на особо охраняемых природных территориях региона. Также обсуждались вопросы экологического просвещения молодёжи и волонтёрство.

«Мурманская область является частью Арктической зоны Российской Федерации и у нас очень много крупных промышленных объектов, которые так или иначе воздействуют на экологию. Кольская АЭС — экологически ответственное предприятие, и для нас важно то, что совместное обсуждение вопросов охраны окружающей среды в рамках регионального экологического форума позволили обменяться опытом и разработать наиболее эффективные комплексы природоохранных мероприятий», - прокомментировал советник директора Кольской АЭС Евгений Никора.

В Указе Президента России о национальных целях развития страны установлены важные показатели и задачи до 2030 года. Достижению целей в области охраны окружающей среды будет способствовать обновленный национальный проект «Экология», который начнёт действовать с 2025 года. ГК Росатом в регионах присутствия своих предприятий оказывает активное содействие сохранению лесов и биологического разнообразия, устойчивому развитию особо охраняемых природных территорий, созданию условий для экотуризма.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.