Кольская АЭС заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая АЭС в России»

Кольская Атомная станция заняла второе место по итогам работы в 2021 году в отраслевом конкурсе «Лучшая АЭС России», который ежегодно проводит АО Концерн «Росэнергоатом».

«Поздравляю работников Кольской АЭС, эта почётная награда – заслуга всего коллектива. Победить в таком конкурсе непросто, – отметил Василий Омельчук, директор Кольской АЭС, - так как все атомные станции России соответствуют самым высоким стандартам и постоянно совершенствуют свою деятельность. В 2021 году наш коллектив показал отличные результаты, которыми мы гордимся».

Победители конкурса определялись на основе 12-ти основных и 9-ти дополнительных показателей, касающихся безопасности, эффективности работы и технического обслуживания, охраны окружающей среды, социальной ответственности и других.

В 2021 году Кольская АЭС стала лучшей атомной станцией России по культуре безопасности. Градообразующее предприятие Полярных Зорь является лидером в сфере организации работ по охране труда среди крупных компаний региона.

Как сообщает региональное управление информации и общественных связей КАЭС, особое внимание на Кольской атомной станции уделяется реализации экологических проектов. Так, опыт использования электрокотельной в г. Полярные Зори позволил Кольской атомной электростанции стать призером в номинации Национальной экологической премии «Чистый воздух» «Экотехнология».

Работники Кольской АЭС неоднократно становились победителями и призерами в масштабных чемпионатах профессионального мастерства, таких как «REASkills», «AtomSkills», «WorldSkills».

В рамках программы цифровизации Концерна «Росэнергоатом» на Кольской атомной станции успешно реализуются проекты в области охраны труда и поддержки эксплуатации.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.