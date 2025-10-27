В Печенгском округе и Киркенесе прошли митинги памяти, посвящённые 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеДля учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластик
Мурманская область. Арктика (16+)27.10.25 14:30

Кольская АЭС заняла второе место в конкурсе госкорпорации «Росатом» «Экологически образцовая организация атомной отрасли» за 2024 год

Церемония награждения состоялась на VIII Отраслевом форуме-диалоге «День безопасности атомной энергетики и промышленности – 2025».

В четвертый раз Кольская АЭС подтверждает свой статус экологически примерного предприятия. Высокая оценка деятельности станции в сфере охраны окружающей среды является результатом последовательной и планомерной работы. Ежегодно специалисты станции и независимые организации проводят комплексный мониторинг состояния всех компонентов экосистемы: атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, растительного и животного мира в районе расположения АЭС.

В 2024 году станция подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в рамках которого были проведены экологический субботник на территории государственного природного заказника «Кутса» и акция «Вода России» по очистке берега и дна озера Пинозеро.

Традиционным направлением в деятельности атомной станции остаётся экологическое просвещение. Особое место занимает проект «День экологических знаний», который был признан лауреатом VI Всероссийского конкурса «Надёжный партнёр – Экология» в номинации «Лучший образовательный проект». Ежегодно 1 сентября в Полярных Зорях проходит масштабное мероприятие для школьников и их родителей, где в игровой форме знакомятся с уникальной природой Кольского полуострова.

На постоянной основе Кольская АЭС организует экологические экскурсии и выставки, проводит экосубботники для жителей города Полярные Зори и региона.

«Кольская АЭС – пример экологически ответственной организации, это не раз подтверждалось экспертами, а также победами в различных конкурсах. Достижения в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности – результат вклада каждого сотрудника станции. Наш коллектив последовательно реализует политику строгого соблюдения высочайших экологических стандартов, что способствует устойчивому развитию атомной энергетики региона», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, конкурс «Экологически образцовая организация атомной отрасли» проводится ежегодно начиная с 2013 года и направлен на поощрение, популяризацию лучших практик экологической ответственности среди предприятий атомной отрасли.

По традиции в нём принимают участие десятки предприятий, входящих в структуру госкорпорации. Победителей определяют по ряду критериев, включая показатели энергоэффективности, обращения с отходами и уровень информационной открытости.

 

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-

