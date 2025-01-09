Кольская АЭС завершила 2024 год рядом значимых достижений

На Кольской АЭС подведены итоги работы за 2024 год. В предыдущем году атомная станция достигла значительных результатов в выработке электроэнергии. В частности, в декабре предприятию удалось добиться рекордных показателей по суточной выработке в 44,49 млн кВтч и максимальной нагрузке в 1900 МВт.

«Благодаря слаженной работе персонала и проведённой модернизации оборудования мы смогли достичь рекордных производственных показателей. Наша станция ежегодно демонстрирует приверженность высоким стандартам качества, обеспечивая стабильную и надёжную энергогенерацию», – прокомментировал директор предприятия Василий Омельчук.

В 2024 году Кольская АЭС в четвёртый раз подряд признана одной из лучших атомных станций в России в области культуры безопасности. Также она заняла 2-ое место в ежегодном областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек.

В номинации «Лучший образовательный проект в сфере экологии и природопользования» Всероссийского конкурса «Надёжный партнёр – Экология» лауреатом стал проект Кольской АЭС «День экологических знаний». Станция, в очередной раз подтвердила приверженность экологическим ценностям.

В октябре на Кольской АЭС прошло самое масштабное комплексное противоаварийное учение, в котором приняли участие глава МЧС России, руководители Ростехнадзора, Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом». В тренировке было задействовано 90 единиц мобильной спецтехники и около 1100 человек. Глава МЧС отметил высокий уровень готовности подразделений станции и слаженность взаимодействия всех служб и ведомств.

Знаковым событием года для жителей Полярных Зорь стало проведение общественных слушаний по размещению двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2. В ближайшей перспективе на Кольском полуострове начнётся строительство двухблочной станции с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый. Ключевой особенностью реакторной установки станет возможность спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счёт применения уран-плутониевого топлива.

Для площадки под будущий объект выбран берег озера Имандра в районе Кунчаст-губы, где грунты, рельеф и сейсмические характеристики оптимальны. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Кольской АЭС-2 ожидается в 2035 году, второго – в 2037.

В течение прошлого года атомная станция принимала активное участие в реализации социальных проектов на территории муниципалитета. Благодаря соглашению между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Мурманской области, которое действует уже более 12 лет, в 2024 году из регионального бюджета было направлено 217,5 млн рублей на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города Полярные Зори.

Завершено строительство «Бульвар Северное сияние 3.0», отремонтированы автомобильные дороги и тротуары, заменены четыре остановочных комплекса, благоустроены дворовые территории. Дополнительно установлено недостающее электроосвещение на автомобильной дороге Кандалакша-Полярные Зори, за счёт инвестиционной программы «Росатома» начато строительство новой электрокотельной в населённом пункте Африканда.

При финансовой поддержке Кольской АЭС в МСЧ №118 ФМБА России г. Полярные Зори отремонтирована зона регистратуры детской поликлиники, создан Центр промышленной медицины. На реализацию строительства было выделено свыше 13 млн рублей на каждый объект.

Совместно с Полярнозоринским энергетическим колледжем (ПЭК) и Правительством региона Кольская АЭС приняла участие в федеральном проекте «Профессионалитет», направленном на подготовку кадров и укрепление материально-технической базы. При поддержке атомной станции в ПЭК проведены ремонтные работы в учебном корпусе, модернизированы 7 мастерских и 3 лаборатории, закуплено новое современное оборудование. В настоящее время по новым программам колледжа обучается 100 студентов.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, сегодня Кольская АЭС надежно обеспечивает электрической энергией потребителей Мурманской области и Карелии, её доля в выработке в регионе составляет почти 60%. А доля атомной генерации в Объединенной энергосистеме Северо-Запада, к которой относятся Кольская и Ленинградская АЭС, составляет 35%.

Фото предоставлено управление коммуникаций Кольской АЭС.