Кольская АЭС завоевала «серебро» в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда

Кольская АЭС заняла второе место в ежегодном областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек. Мероприятие проводится Министерством труда и социального развития Мурманской области.

В этом году Кольская АЭС принимает участие в десятый раз, и каждый год демонстрирует достойный результат.

«Кольская атомная электростанция постоянно совершенствует систему охраны труда и продолжает внедрение новых технологий и инновационных решений для обеспечения безопасных условий работы на предприятии. Охрана труда - наша общая ответственность. Она является частью нашей культуры безопасности», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в текущем году в конкурсе приняло участие 20 предприятий. Оценка деятельности по охране труда проходит среди организаций производственной сферы с численностью до и более 500 человек, а также среди непроизводственных организаций, чья деятельность направлена на область здравоохранения и образования. Жюри оценивали предприятия по пяти номинациям: показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, состояние условий труда, функционирование и эффективность системы управления охраны труда, финансирование мероприятий по охране труда.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.