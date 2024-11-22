Кольская АЭС завоевала серебряную медаль на международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек-2024»

Сотрудники Кольской АЭС подтвердили свой профессионализм, пополнив копилку достижений восьмой медалью международного чемпионата «Хайтек-2024».

Работники Кольской АЭС в составе команды «Росатома» заняли второе место в международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек-2024», который прошёл на площадке «Екатеринбург – ЭКСПО». В мероприятии приняли участие около 500 специалистов со всей страны.

Атомную станцию в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты» представили инженеры электроцеха Кольской АЭС Артём Козырев (конкурсант) и Антон Иванов (эксперт).

«В чемпионатах «ReaSkills» я принимаю участие с 2022 года, но на «Хайтеке» побывал впервые. Подготовку к чемпионату мы проходили в несколько этапов, занимались дома и на работе – большую помощь нам оказали коллеги учебно-тренировочного подразделения и администрация Кольской АЭС. Я считаю, что благодаря чемпионату каждый участник может познакомиться с лучшими практиками и инновационными решениями в сфере своей профессиональной деятельности, которые помогут внедрить новые подходы в рабочий процесс. В целом, мы вступили очень достойно и показали высокий результат – серебряная медаль и небольшой отрыв по баллам от первого места», – отметил инженер электроцеха Кольской АЭС Антон Иванов.

В течение трёх дней участники выполняли пять модулей, включая настройку электромеханических реле, анализ осциллограмм, наладку терминала релейной защиты, а также анализ и наладку устройств цифровой подстанции.

«Международный чемпионат предоставляет уникальную возможность глубже погрузиться в специфику своей компетенции. Этому способствуют конкурсные задания, которые охватывают различные аспекты нашей работы, помогая приобретать теоретические знания и развивать практические навыки. Кроме того, такие мероприятия помогают участникам наладить деловые и дружеские контакты, а также выступают эффективной площадкой для обмена профессиональным опытом», – подчеркнул Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проводится с 2014 года в Екатеринбурге. В этом году команда Госкорпорации «Росатом» выступила в 22-х компетенциях, в состав сборной которой вошли более 120 участников.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.