Кольская атомная электростанция стала лучшей в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли» Госкорпорации «Росатом»

Церемония награждения прошла в Сочи во время пятого отраслевого форума «День безопасности атомной энергетики и промышленности». В конкурсе приняли участие 54 предприятия ГК «Росатом». Максимальное количество баллов набрала Кольская АЭС, второе место присуждено Уральскому электрохимическому комбинату, третье – Научно-исследовательскому институту атомных реакторов.

Комиссия рассматривала работу каждой организации по 11 показателям. Жюри оценивали достижения в области окружающей среды, учитывали развитие системы экологического менеджмента, проведение обучения и эко-просвещения, а также информационную открытость.

Судьи отметили большой вклад Кольской АЭС в развитие экологической политики – сохранение природных экосистем Кольского полуострова при производстве электроэнергии. Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил: «Награда такого уровня – отражение добросовестного подхода к работе каждого специалиста Кольской АЭС. Я желаю всем нам новых возможностей для проявления себя в вопросах экологии и безопасности».

В 2021 году лаборатория производственного экологического контроля Кольской АЭС стала лучшей среди 653 лабораторий в России, точность её измерений ЗАО «РОСА» оценили на 90%. Электрокотельная, введённая в эксплуатацию в городе Полярные Зори еще в 2002 году, позволила сократить вредные газообразные выбросы, которые образуются при работе мазутных котлов (в год это около 300 тонн диоксида серы и 14 тонн золы). В 2021 году этот проект заполярной АЭС занял второе место в Национальной экологической премии «Чистый воздух».

«Наша цель – сохранять и поддерживать экосистемы Кольского края, просвещать детей и взрослых. В этом году, помимо организации общегородских субботников, мы присоединились к Всероссийской акции «Чистые игры» и провели его на территории нашего города дважды – в июне и сентябре. Всего за несколько экопросветительских акций нам удалось собрать около 5 тонн мусора», – отметила Ирина Пенина, начальник отдела охраны окружающей среды Кольской АЭС. На станции созданы все условия для раздельного сбора мусора – полиэтиленовых бутылок, плёнки, батареек, ртутьсодержащих отходов, каждый месяц проводится День макулатуры.

В 2019 году Кольская АЭС поддержала инициативу двух полярнозоринских активистов – основателей организации по раздельному сбору мусора «Экология Полярные Зори», они отвозят собранный жителями города мусор в ближайший пункт по переработке отходов, в г. Санкт-Петербург. Контейнеры для раздельного сбора мусора расставлены по всему городу, что упрощает задачу для всех неравнодушных жителей города.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ежегодно специалисты станции и независимые эксперты проводят мониторинг состояния окружающей среды. Проверка включает в себя контроль за всеми компонентами природы – атмосферным воздухом, почвой, растительностью, грунтовыми и сточными водами, животным миром. Кольская АЭС вырабатывает электричество без сжигания органического топлива и выбросов в атмосферу парниковых газов, поэтому практически не оказывает влияния на окружающую среду.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.