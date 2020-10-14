Кольская атомная станция и Фонд «АТР АЭС» содействуют развитию юнармейского движения в Полярных Зорях

В полярнозоринской школе №3 состоялось торжественное открытие Юнармейской комнаты – отдельного помещения для занятий военно-патриотической работой.

Своеобразный штаб юнармейцев города атомщиков создан в рамках проекта «Дорогой героев», который был реализован в Полярных Зорях при поддержке Кольской АЭС и Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»).

В рамках проекта также были приобретены комплекты юнармейской формы, компьютерная техника, мультимедийное оборудование и пневматические винтовки для обучения юнармейцев основам стрелкового дела.

«В Полярных Зорях уже почти полсотни школьников вступили в ряды Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». Ребята увлеченно занимаются изучением военной истории, помогают ухаживать за воинскими мемориалами и активно участвуют в акции «Бессмертный полк». Их нравственные ориентиры формируются на примере настоящих героев и защитников Отечества, и мы всемерно поддерживаем такие проекты и инициативы», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

У местных юнармейцев большие планы на будущее. Недавно администрация МБОУ «Общеобразовательная школа №3» подписала Соглашение о сотрудничестве с Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», в рамках которого планируется провести в городе атомщиков областной слет с участием юнармейцев со всех муниципалитетов Кольского Заполярья.

Это масштабное военно-патриотическое мероприятие станет основой для нового проекта, который активисты юнармейского движения из Полярных Зорь собираются представить на очередной открытый конкурс поддержки социально значимых инициатив, который Фонд «АТР АЭС» ежегодно проводит в городах расположения атомных станций.

За последние три года в Полярных Зорях реализовано уже 17 социальных проектов, получивших финансовую поддержку Фонда «АТР АЭС» в размере более 14 миллионов рублей.