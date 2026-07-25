Кольская флотилия разнородных сил Северного флота сохранила лучшие боевые традиции предшественников

В преддверии Дня ВМФ в Полярном состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

— Краснознаменная Кольская флотилия разнородных сил Северного флота, созданная в 1982 году, сохранила и приумножила лучшие боевые традиции предшественников, частей, вошедших в ее состав, их особый морской дух и характер, – подчеркнул спикер, обращаясь к военнослужащим. – Все эти годы вы с честью, высокой самоотдачей, действуя как одно целое, несете круглосуточную боевую вахту по защите нашего северного края и всей страны.

Сергей Дубовой отметил важную роль самоотверженного труда гражданского персонала, работников судоремонтного комплекса, родных и близких военных моряков в поддержке боевой готовности флота.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34620/