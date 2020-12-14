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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.20 12:45

Кольская ГМК автоматизирует участок готовой продукции

В цехе электролиза никеля Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») началась реализация нового инвестиционного проекта. Здесь будут смонтированы две автоматизированные линии обработки, резки и упаковки катодного никеля. Они заменят устаревшее оборудование. Инвестиции «Норникеля» в этот проект составят более 1 млрд 300 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию автоматизированных линий значительно снизит трудоёмкость процесса, увеличит его производительность и при этом повысит безопасность самих работ.

Новое оборудование также позволит увеличить выпуск продукции для премиального сектора, не связанного с производством нержавеющих сталей (гальванические покрытия, производство солей и прекурсоров для аккумуляторной промышленности). Это будет достигаться за счёт увеличения объёмов резки катодного никеля на квадраты заданного размера.

Победителем тендера на поставку автоматизированных линий обработки, резки и упаковки катодного никеля для Кольской ГМК стала немецкая компания «Engineering Dobersek GmbH», с которой заключён контракт. Она уже приступила к изготовлению основного оборудования. Его первые поставки планируются в середине 2021 года. Срок окончания проекта - начало 2022 года, сообщает пресс-служба компании.   

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