Кольская ГМК чествует ветеранов Великой Отечественной

Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления от Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель»).

Единовременные денежные выплаты в преддверии Дня Победы получат от компании 246 человек - жители Мончегорска и Печенгского района. В этом году по решению руководства компании материальная помощь увеличена в несколько раз и составит 15 тысяч рублей. Она будет оказана ветеранам войны, труженикам тыла, военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, солдатским вдовам.

Сотрудники Кольской ГМК также примут участие в общегородских мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. А корпоративные волонтёры посетят ветеранов на дому и вручат им подарки.

Поддержка ветеранов и тружеников тыла - традиция, которая существует в компании много лет. Она является составной частью социальной политики «Норникеля» в отношении старшего поколения, пережившего войну и послевоенное лихолетье.