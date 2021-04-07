Кольская ГМК модернизирует электроподстанции

На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК завершалась модернизация распределительной подстанции РП-72 и главной понизительной подстанции 11Е (ГПП-11Е). Техническое перевооружение этих подстанций гарантирует надёжное и стабильное электроснабжение основных технологических переделов цеха электролиза никеля, объектов центра энергообеспечения Кольской ГМК, а также сторонних потребителей

Как сообщает пресс-служба КГМК, РП-72 и ГПП-11Е введены в эксплуатацию в 1981 году при строительстве 5-й очереди расширения комбината «Североникель». За 40 лет эксплуатации их оборудование устарело, а многие комплектующие сняты с производства. Чтобы обеспечить надёжное и бесперебойного электроснабжения потребителей на подстанциях вместо распределительных устройств РУ-10 кВ установили современное оборудование.

В новых распределительных устройствах – по 2 секции шин 10 кВ, каждая из которых состоит из ячеек с вакуумными выключателями, микропроцессорными блоками защиты, дуговой защитой на оптических датчиках, антирезонансными трансформаторами напряжения.

Общая стоимость технического перевооружения двух подстанций составляет порядка 350 млн рублей.