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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.21 14:30

Кольская ГМК модернизирует электроподстанции

На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК завершалась модернизация распределительной подстанции РП-72 и главной понизительной подстанции 11Е (ГПП-11Е). Техническое перевооружение этих подстанций гарантирует надёжное и стабильное электроснабжение основных технологических переделов цеха электролиза никеля, объектов центра энергообеспечения Кольской ГМК, а также сторонних потребителей

Как сообщает пресс-служба КГМК, РП-72 и ГПП-11Е введены в эксплуатацию в 1981 году при строительстве 5-й очереди расширения комбината «Североникель». За 40 лет эксплуатации их оборудование устарело, а многие комплектующие сняты с производства. Чтобы обеспечить надёжное и бесперебойного электроснабжения потребителей на подстанциях вместо распределительных устройств РУ-10 кВ установили современное оборудование.

В новых распределительных устройствах – по 2 секции шин 10 кВ, каждая из которых состоит из ячеек с вакуумными выключателями, микропроцессорными блоками защиты, дуговой защитой на оптических датчиках, антирезонансными трансформаторами напряжения.

Общая стоимость технического перевооружения двух подстанций составляет порядка 350 млн рублей.

 

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