Кольская ГМК обновляет оборудование в цехе электролиза никеля

В цехе электролиза никеля Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») монтируют новые электролизные ванны. Всего планируется установить 60 современных резервуаров. На их приобретение компания израсходовала более 135 миллионов рублей.

Новые ванны планово заменят прежние резервуары, установленные в 2006-2007 годах. Старые ванны выработали срок эксплуатации и не подлежат ремонту. Замена оборудования позволит минимизировать потери продукции и снизить издержки производства.

Новые ванны, сделаны из полимербетона. Они имеют большой внутренний объём и обладают повышенной прочностью. Из 60 запланированных ванн 25 уже заменили. Полностью работы планируют завершить к октябрю. В следующем году замене подлежат ещё 90 ванн цеха электролиза никеля, сообщает пресс-служба КГМК.