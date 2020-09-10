Кольская ГМК подарила Центру школьного питания оборудование для столовых

К новому учебному году в мончегорской школе № 8 установили раздаточную линию с холодильной витриной, печь и пароконвектомат. Также оборудование появилось и в других школах города: холодильная витрина в школе № 7, пекарский шкаф в школе № 5 и холодильник в гимназии № 1.

О необходимости установки такого оборудования в столовых рассказал директор Центра школьного питания Василий Ганжерли:

- Современная техника просто необходима в столовых, чтобы организовать питание детей качественно и комфортно. Оборудование позволяет поддерживать температурный режим горячих блюд, а также хранить салаты и хлебобулочные изделия, соблюдая все нормы СанПиН. Пароконвектомат позволяет приготовить блюда для питания детей в более щадящем режиме. На выходе ребенок получает не жареное, а приготовленное на пару блюдо. За счёт этого питание становится более здоровым.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, благодарность градообразующему предприятию за помощь выражает и руководство школ города. Ведь кто как ни директор мечтает, чтобы второй дом для каждого учащегося стал ещё более комфортным.

- Все наши ребята очень довольны питанием и с удовольствием приходят в школьную столовую. Оборудование для столовой от Кольской ГМК сделало процесс организации приёма пищи в нашей школе еще удобнее. На холодильной витрине дети могут заранее выбрать себе любимую булочку, а основные блюда всегда остаются горячими в специальных ёмкостях, где имеется место даже под соусы, - рассказала временно исполняющая обязанности директора школы № 8 Светлана Никифорова.