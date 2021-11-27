26 ноября Кольская ГМК поддержала экологическую акцию «Ноль негативного воздействия на окружающую среду», которая проводится правительством Мурманской области с 25 ноября по 2 декабря.

По решению руководства компании 26 ноября на час была приостановлена работа дуговой электропечи рафинировочного цеха. За это время потребление электроэнергии на Мончегорской промплощадке КГМК снизилось на 9 МВт/час. Временное сокращение мощностей рафинировочного цеха не повлияло на выполнение производственной программы.

- Экологичность производства – для нас ключевой приоритет, именно поэтому компания постоянный участник акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду», – отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер Кольской ГМК Максим Рябушкин. - В последнее время мы проводим огромную работу по снижению негативного воздействия на природу. Только за последние шесть лет за счет различных мероприятий, в том числе и закрытия устаревших производств, нам удалось в целом по компании сократить выбросы диоксида серы на 85 процентов.

Очередным шагом на пути экологизации производства Кольской ГМК станет строительство нового медерафинировочного комплекса в Мончегорске. Оно будет работать по современной технологии: обжиг-выщелачивание-электроэкстракция с минимальным воздействием на окружающую среду - извлечение серы в кислоту составит не менее 99,5 процента.