Кольская ГМК помогает молодым северянам сделать первые шаги в трудовую жизнь

С начала июля сорок юных жителей города Мончегорска официально вступили в ряды сотрудников Контрольно-аналитического центра Кольской горно-металлургической компании. Под чутким руководством специалистов Мончегорского кадрового центра ребята научились правильно оформлять заявление на портале «Работа России».

На протяжении месяца подростки смогут не только ощутить радость первых заработанных денег, но и прикоснуться к профессиональной жизни крупнейшего предприятия региона.

Как сообщает vk.com/wall, дети работников Кольской ГМК, компании «Печенгастрой» и других предприятий города объединились в два дружных коллектива — отряд «Кольская ГМК» и отряд «Город». Их главная задача — вдохнуть новую жизнь в зелёные уголки родного края, благоустроив лесопарковые зоны и очистив город от накопившегося мусора. Компания предоставила молодым сотрудникам рабочие места согласно четырёхстороннему соглашению между администрацией Мончегорска, кадровым центром и Центром развития творчества детей и молодёжи «Полярис».

Особое внимание организаторы уделяют профессиональному ориентированию участников трудовых отрядов школьников. Наряду с общественной деятельностью подросткам предложат увлекательные экскурсии, мастер-классы и встречи с интересными людьми, которые помогут определиться с выбором профессии и раскрыть таланты каждого участника.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528354/#&gid=1&pid=1