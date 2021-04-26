Кольская ГМК помогла Лапландскому заповеднику приобрести снегоходы

Кольская ГМК в очередной раз пришла на помощь своим партнерам – сотрудникам Лапландского биосферного заповедника. Компания помогла приобрести 5 снегоходов BRP Ski-Doo Skandic. Их общая стоимость 7,5 млн рублей. Техника будет использоваться сотрудниками заповедника при патрулировании особо охраняемой территории.

Мощные снегоходы в условиях бездорожья незаменимы. Площадь Лапландского заповедника - 3 тысячи квадратных километров. Ежедневно ученые отправляются в рейд, чтобы следить за порядком в труднодоступных местах, вести научные наблюдения, исследовать флору и фауну. Обновить парк техники помогла Кольская ГМК, которая сотрудничает с Лапландским заповедником уже несколько десятилетий по разным направлениям экологической повестки.

- С заповедником нас давно объединяют партнерские отношения, и они для нас, как некий верификатор нашей политики, - отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. - Работники заповедника контролируют биосферу, биоразнообразие и подтверждают, правильно ли мы выполняем свою экологическую повестку. Поэтому мы абсолютно не считаем эти затраты каким-то пассивом. Это, наоборот актив, это позитивный вклад в общую повестку экологии Кольского полуострова.

Градообразующее предприятие также помогает разрабатывать и реализовывать дополнительные меры по защите редких видов животных. В частности, в этом году в Лапландском заповеднике стартовал проект «Сохраним оленя вместе», реализовать который помогает компания «Норникель» по благотворительной программе «Мир новых возможностей». Он разработан для сохранения диких северный оленей: из-за активности браконьеров этот вид занесен в Красную книгу России. Лапландский заповедник – единственное место в Северной Европе, где популяция диких северных оленей насчитывает около тысячи особей. Новая техника, подаренная Кольской ГМК, поможет при реализации мероприятий по их охране.

- Ситуация с техникой у нас сложилась тяжёлая. Снегоходы в нашем пользовании старые. Выходить на патрулирование на них было небезопасно для инспекторов, - рассказал директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков. - Новые снегоходы нас очень выручат – без них в следующем году пришлось бы ограничить соответствующие работы.

Новые снегоходы уже готовы к работе. В ближайшее время сотрудники заповедника отправятся на них в очередные рейды. Как говорят ученые, снег в этих широтах сохранится ещё как минимум месяц.