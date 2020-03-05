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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.20 13:26

Кольская ГМК повышает надёжность электроснабжения своих подразделений

На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») проводится техническое перевооружение распределительной подстанции РП-72 и главной понизительной подстанции 11Е (ГПП-11Е).

Эти подстанции были введены в эксплуатацию в 1981 году при строительстве 5-й очереди расширения комбината Североникель. За это время их оборудование физически и морально устарело. К тому же многие комплектующие сняты с производства. Для обеспечения надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей на РП-72 и ГПП-11Е проведут замену морально и физически устаревших распределительных устройств РУ-10 кВ на современное оборудование.

В новых распределительных устройствах – по 2 секции шин 10 кВ, каждая из которых состоит из ячеек с вакуумными выключателями, микропроцессорными блоками защиты, дуговой защитой на оптических датчиках, антирезонансными трансформаторами напряжения.

Модернизация РП-72 и ГПП-11Е гарантирует надёжное и стабильное электроснабжение важнейших подразделений Кольской ГМК – основных технологических переделов цеха электролиза никеля, объектов центра энергообеспечения, а также сторонних потребителей.

Предполагается, что все работы будут завершены в конце 2020 года. Общая стоимость проекта составляет порядка 350 млн рублей.

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