Кольская ГМК повысила надежность электроснабжения обогатительной фабрики

На Кольской ГМК завершилась реконструкция подстанции ПС-19. Она осуществляет электроснабжение двух большеобъёмных мельниц, обеспечивающих около 40% производительности обогатительной фабрики КГМК.

ПС-19 находится в эксплуатации более 25 лет. Оборудование подстанции за это время выработало свой ресурс и перестало удовлетворять современным требованиям.

Для повышения надежности электроснабжения мельниц на ПС-19 произведена замена морально и физически устаревшего распределительного устройства и другого электрооборудования на современное. Кроме того, компания сняла риск дефицита запасных частей и комплектов для технического обслуживания и ремонтов оборудования.

Модернизация ПС-19 повысит надёжность электрооборудования, сократит аварийные простои, обеспечит стабильную работу большеобъемных мельниц, а значит и всей обогатительной фабрики. Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составили более 117 млн рублей.