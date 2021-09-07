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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.21 11:30

Кольская ГМК развивает собственную железнодорожную инфраструктуру к реализации проекта «Большая медь»

В Кольской ГМК (дочернее предприятие ПАО ГМК «Норильский никель») началось обновление и модернизация парка железнодорожной техники и инфраструктуры.

В период с 2021 по 2025 год компания планирует приобрести для своего транспортного цеха до 15 новых тепловозов ТЭМ-18ДМ. Стоимость каждого – около 80 млн рублей. Эта техника заменит часть тепловозов ТЭМ-2, которые выработали свой срок службы, а также обеспечит повышенный объём грузоперевозок, связанных с планами компании по реконфигурации производственных мощностей, наращиванием объёма выпуска готовой продукции и предстоящим строительством нового медного производства.

Первый из тепловозов ТЭМ-18ДМ уже прибыл в Мончегорск и готовится к эксплуатации. Он имеет улучшенные эксплуатационные характеристики. В частности, ожидается 15-процентное снижение расхода топлива, что в свою очередь снизит выбросы вредных веществ в атмосферу, а наличие бесчелюстных тележек исключит проливы масла из системы смазки ходовых частей. Кабина машиниста эргономичная, оснащена виброгасящими креслами, кондиционером, обогревом стекол, солнцезащитными шторками – всё это обеспечит персоналу комфортные условия работы. К началу 2022 года парк тягового железнодорожного транспорта пополнят ещё два таких же агрегата.

Для поддержания безопасного состояния железнодорожного полотна, в том числе в зимний период, будет приобретён новый самоходный снегоуборочный поезд СМ-2МС, а также навесное снегоуборочное оборудование. Запланирована закупка экскаваторов-погрузчиков на комбинированном ходу. Такая техника приспособлена для подбивки и смены шпал, проведения земляных и планировочных работ, может работать на железной дороге и вне её. Увеличится и парк собственных цистерн для транспортировки серной кислоты. Его ежегодный прирост должен составить до 20 единиц.

По прогнозам специалистов, с реализацией проекта «Большая медь» грузооборот компании увеличится на 40-50%. Это накладывает дополнительные требования к железнодорожной инфраструктуре. Ежегодно предполагается ремонт до 5 километров железнодорожных путей. Там, где позволяют требования к эксплуатации, будут использоваться железобетонные шпалы, путь на которых долговечнее и требует меньших затрат на обслуживание.

Как сообщает пресс-служба КГМК, с увеличением грузооборота связано и решение о строительстве новой железнодорожной станции с рабочим названием «Медная» на территории между промплощадкой и станцией Мончегорск ОАО «РЖД». Она предполагает наличие более 10 железнодорожных путей различной направленности, в том числе три электрифицированных. Это позволит принимать и отправлять грузы напрямую из Оленегорска, без остановки на ст. Мончегорск. На новой станции будут функционировать железнодорожные весы, отдельный путь досмотра и проверки, путь ремонта вагонов, система видеонаблюдения охранного и промышленного телевидения, автоматизированная видеосистема распознавания номеров вагонов.

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