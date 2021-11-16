Кольская ГМК стала первой в России компанией, прошедшей аудит на соответствие требованиям стандарта Responsible Minerals Initiative ESG Standard

Аудит по устойчивому развитию прошёл в Кольской ГМК в рафинировочном цехе и цехе электролиза никеля по двум стандартам: JDDS RMI (Join Due Diligence Standard) и RMI ESG Standard (Responsible Minerals Initiative Environmental Social and Governance Standard). Его провела компания TDI по заказу инициативы «Responsible Minerals Initiative».

– Прохождение аудитов позволяет показать покупателям, что продукция – металлы или полупродукты – производятся с полным соблюдением национального законодательства, норм охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, – прокомментировал начальник управления устойчивого развития КГМК Вячеслав Чалый. - Кроме того, проверялась система должной осмотрительности, то есть насколько законно поставляется сырье в Кольскую ГМК. От соблюдения ESG-принципов (ответственное отношение к окружающей среде, высокая социальная ответственность, высокое качество корпоративного управления) зависит, кто будет покупать продукцию и по какой стоимости.

Прошедший аудит не выявил критических моментов, на которые необходимо немедленно реагировать. Работа по устранению замечаний и выполнению рекомендаций будет проведена после получения итогового отчёта. Затем Кольская ГМК появится на сайте «Responsible Minerals Initiative» в статусе достойного поставщика полезных ископаемых и готовой продукции с получением соответствующего сертификата.

Получение этого статуса позволит сократить количество проводимых аудитов в будущем, ведь покупатели смогут убедиться в соответствии работы Кольской ГМК ESG-принципам благодаря сертификату.

Responsible Minerals Initiative Standart выпущен совсем недавно. В мире аудит по нему прошли всего несколько компаний, сообщает пресс-служба КГМК.