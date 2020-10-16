Кольская ГМК строит новый технологический передел в Печенгском районе

Кольская ГМК завершает реализацию крупного инвестиционного проекта, направленного на решение экологических задач в Печенгском районе. Он включает в себя создание на обогатительной фабрике нового технологического передела для разделения выпускаемого концентрата на богатую и бедную фракции, а также организацию схемы отгрузки концентрата потребителям.

В настоящее время новый технологический передел обогатительной фабрики уже работает: богатый концентрат брикетируется, а затем отправляется в плавильный цех для получения файнштейна. После закрытия плавильного производства в январе 2021 года вся продукция обогатительной фабрики должна будет напрямую отправляться потребителям. Для этого компания строит современный узел отгрузки концентрата.

- Реализация этого проекта позволит компании выполнять взятые на себя обязательства по снижению негативного воздействия на окружающую среду, - сообщил главный инженер КГМК Максим Рябушкин, - В настоящее время мы завершили строительно-монтажные работы, провели пусконаладочные испытания и находимся в стадии опытно-промышленных испытаний. До конца этого года также планируем запустить еще один узел отгрузки концентрата, что позволит полностью прекратить выбросы диоксида серы в посёлке Никель.

Отгружать концентр потребителю планируется с применением сразу нескольких видов тары - морские контейнера, полувагоны и другие тарные вагоны. При этом сам узел отгрузки - максимально автоматизирован. Заполнять концентратом контейнеры и вагоны, взвешивать их, техника будет без участия человека.

Инвестиции «Норникеля» в строительство нового технологического передела обогатительной фабрики Кольской ГМК для разделения и отгрузки концентрата составляют около 6 млрд рублей.