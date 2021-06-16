Кольская ГМК усовершенствовала систему диспетчерского управления элетроснабжением производства

25 подстанций Кольской ГМК, питающих подразделения компании электроэнергией, переведены на обслуживание новой автоматизированной системой оперативно-диспетчерского управления электроснабжением (АСОДУЭ) «Астер-2016». Эта система контролирует потребление электроэнергии и работу технологического оборудования, а также обеспечивает бесперебойную работу подстанций.

В Кольской ГМК АСОДУЭ «Астер» работает с 2002 года. За это время аппаратное обеспечение выработало свой ресурс. Новая система «Астер-2016» соответствует всем современным требованиям по управлению процессом электроснабжения промышленных предприятий, удобна в работе и обслуживании.

Оперативно-диспетчерскому персоналу Кольской ГМК она дает возможность видеть полную схему электроснабжения компании, контролировать работу технологического оборудования, измерять и отслеживать параметры энергообъектов, видеть состояние подстанции, линий связи, снижать вероятность возникновения аварийных ситуаций. «Астер-2016» также позволила усовершенствовать систему учета и оперативно получать консолидированные данные.

Новая система отлично зарекомендовала себя и решила важную задачу – обеспечила бесперебойную работу электрооборудования. Все работы по разработке нового программного обеспечения, его установке, настройке оборудования автоматизации выполнены специалистами центра автоматизации производства Кольской ГМК.