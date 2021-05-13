Кольская ГМК в очередной раз прошла аудит ИСМ и подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента компании требованиям международных стандартов
В Кольской ГМК» завершился второй надзорный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Аудиторы «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» оценили соответствие ИСМ требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Область сертификации - «Добыча и обогащение руды, производство никеля, меди, кобальта, и их соединений, концентратов драгоценных металлов и серной кислоты».
Как сообщает пресс-служба Кольской ГМК, интегрированная система менеджмента в Кольской ГМК функционирует с 2009 года. Она объединяет такие направления деятельности как управление качеством, экологическими аспектами, охраной труда и промышленной безопасностью.
В ходе проверки аудиторы использовали четыре классических инструмента аудита: интервью-собеседование с персоналом, анализ документов, анализ записей и наблюдение за рабочим процессом на рабочих местах.
Главный вывод по итогам аудита, - интегрированная система менеджмента Компании находится в управляемых условиях и поддерживается на необходимом уровне. В числе её сильных сторон специалисты «Бюро Веритас» называют:
- лидерство и вовлеченность высшего руководства организации, приверженность вопросам, находящимся в ведении ИСМ;
- нацеленность на постоянное совершенствование ИСМ;
- применение риск-ориентированного мышления;
- модернизация, реконструкция производственных мощностей, внедрение новых технологий и практик;
- комплексный подход в решении проблем при реализации проектов;
- наличие понимания важности в выполнении требований потребителя, тесное с ним взаимодействие, индивидуальный подход к обеспечению его удовлетворенности;
- внедрение и использование современных информационных технологий для управления процессами производства, обеспечения безопасности, обеспечения доступа к документации ИСМ;
- профессионализм и техническая компетентность персонала на всех уровнях;
- результативность системы менеджмента Компании.
Таким образом, Кольская ГМК в очередной раз прошла аудит ИСМ и подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента Компании требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Наличие сертификатов позволяет реализовывать производимую продукцию через Лондонскую биржу металлов и Шанхайскую фьючерсную биржу.