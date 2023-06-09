Кольская ВЭС организовала зарыбление Ковдозерского водохранилища

Кольская ВЭС организовала зарыбление Ковдозерского (Княжегубского) водохранилища. Представители ветроэлектростанции совместно с Мурманским филиалом «Главрыбвод» выпустили в озеро мальков сига. Мероприятие проведено в рамках деятельности по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов региона.

Всего в озеро было выпущено 2247 двухгодовалых мальков, вес каждого – не менее 10 граммов. Мальки для зарыбления выводятся на мурманском заводе «Главрыбвод» в посёлке Зеленоборском, где в течение двух лет они выращиваются в специальных бассейнах. До озера «выпускники» добираются в специальной цистерне, после чего отправляются в свободное плавание.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, это не первое мероприятие по охране природы, поддержанное Кольской ВЭС. В мае 2020 года проведено зарыбление Умбы, в реку выпустили почти 8 тысяч годовалых особей семги, в апреле 2021 года – ещё 2,3 тысячи двухгодовиков. Также в 2021 году на территории Тайбольского лесничества было высажено 223437 сеянцев сосны.

Фото (ЭЛ5-Энерго): https://gov-murman.ru