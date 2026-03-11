Кольские атомщики приняли участие в Днях донора в Полярных Зорях

В начале марта в городе Полярные Зори на базе МСЧ №118 ФМБА России прошли Дни донора и донора костного мозга. Акции объединили 91 жителя города, включая сотрудников Кольской АЭС. Забор крови осуществлялся выездной бригадой Мурманской областной станции переливания крови. Перед процедурой все участники прошли предварительное медицинское обследование.

В первый день акции специалисты собрали более 28 литров крови у 63 доноров. Во второй день состоялась регистрация потенциальных доноров костного мозга, в которой приняли участие 28 молодых полярнозоринцев.

«Сегодня мы видим растущий интерес к вступлению в регистр доноров костного мозга. Особенно отрадно, что молодёжь осознаёт значимость своего вклада в помощь людям с тяжёлыми заболеваниями и стремится пополнить ряды донорского регистра. Современные технологии позволяют сделать данный процесс максимально доступным и комфортным для каждого: достаточно сдать до 5 мл крови», – прокомментировал начальник ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА России Иван Александров.

«Кольская АЭС и жители Полярных Зорь принимают активное участие в благотворительных и социально значимых инициативах. Для нас донорство – это не просто разовая акция, а системная помощь. Совместными усилиями мы оказываем значительную поддержку системе здравоохранения и дарим надежду тем, кто в ней нуждается», – подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в прошлом году в рамках проекта «Территория здоровья» при поддержке станции был реализован ряд проектов по модернизации в медицинском учреждении. Одним из ключевых результатов этой работы стало открытие в Полярных Зорях обновлённого приёмного отделения МСЧ №118 после комплексной реконструкции.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.