Кольские атомщики приняли участие во Всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

В масштабной экологической акции с 6 по 10 октября приняли участие более 1000 человек: сотрудники атомной станции, представители подрядных организаций, местной администрации, образовательных учреждений, а также неравнодушные жители города.

Субботники прошли на территории городского парка отдыха «Наш парк», лыжном стадионе, придомовой территории Полярных Зорь и посёлка Зашеек. Волонтёры очистили газоны, лесные массивы и обочины муниципальных дорог от накопившегося мусора, сухих веток и листвы. Всего собрано и вывезено около 12 машин с мусором. Для уборки была задействована спецтехника ООО «Кольская АЭС-Авто» – погрузчики, самосвалы и экскаваторы.

«Вопросы экологии, сохранения природных экосистем - в числе приоритетов Кольской АЭС. Мы регулярно проводим эко-экскурсии, образовательные программы для подрастающего поколения, уделяем особое внимание разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, а также инициируем субботники, способствующие формированию экологической ответственности в регионе», – подчеркнул заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

В этом году работники станции приняли участие в акции «Вода России» по очистке береговых линий отводного канала, Молочной губы озера Имандры и озера Лесного.

Результатом системной и последовательной работы в области охраны окружающей среды стало второе место Кольской АЭС в ежегодном конкурсе госкорпорации «Росатом» «Экологически образцовая организация атомной отрасли» по итогам 2024 года. Кроме того, станция стала победителем Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна-2025» среди предприятий северных регионов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, Всероссийский субботник «Зелёная Россия» – масштабная ежегодная акция, проводимая Общероссийским экологическим общественным движением «Зелёная Россия» для привлечения граждан к мероприятиям по благоустройству территорий, воспитанию экологической культуры и сбережению природы. В рамках субботника участники проводят уборку, высадку деревьев и другие работы, направленные на улучшение экологии, объединяя людей разного возраста и профессий.

Акция проводится с 2013 года, и с момента её старта в субботниках приняли участие более 18 млн. человек во всех 85 регионах РФ.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.