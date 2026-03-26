Кольские атомщики провели уникальную операцию по замене демпфера на энергоблоке №1

На Кольской АЭС успешно завершилась уникальная операция по замене демпфера шахты реактора энергоблока №1. Это стержень из нержавеющей стали диаметром около 11 см, длиной порядка 50 см и весом 30 кг, расположенный в центре демпферной трубы. Он играет важную роль в снижении динамических нагрузок на оборудование в случае нештатных ситуаций, обеспечивая безопасность эксплуатации реактора.

Работу осуществили по усовершенствованной технологии, которая позволила сократить как сроки проведения, так и ресурсные затраты. В частности, ещё до начала операции была разработана специальная программа, предусматривающая предварительную подготовку персонала. Специалисты в течение 3-х лет проходили тренировки, оттачивая технологию. Такие меры позволили выполнить операцию без полной замены демпферной трубы, что значительно повысило эффективность процесса.

«Эта работа демонстрирует высокий уровень профессионализма и технического мастерства специалистов Кольской АЭС. Проведённая операция является важным этапом в развитии технологий обслуживания ядерных установок и позволяет вывести их на качественно новый уровень», – отметил заместитель главного инженера по ремонту Кольской АЭС Юрий Ященко.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.