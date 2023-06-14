Кольские атомщики завоевали 11 медалей в XII Летней Спартакиаде работников АО «Концерн Росэнергоатом»

Завершилась XII Летняя Спартакиада работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023», которая проходила с 22 мая по 3 июня на площадках четырёх городов-спутников атомных станций: Балаково, Нововоронеж, Десногорск, Удомля. Всего от Кольской АЭС приняли участие 32 спортсмена.

Специалисты Кольской АЭС состязались в шести видах спорта: в мини-футболе и пляжном волейболе, баскетболе 3х3 и лёгкой атлетике, плавании и гиревом спорте.

Заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов поздравил всех участников спартакиады и отметил: «Кольская АЭС поддерживает стремление работников вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, в нашем городе каждый год появляются новые спортивные объекты, улучшаются уже существующие площадки. При поддержке станции в городе проходит множество соревнований и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди населения».

По итогам спартакиады 10 спортсменов Кольской АЭС завоевали:- одно «золото» – в лёгкой атлетике; одно «золото» и одно «серебро» – в гиревом спорте; четыре «серебра» и четыре «бронзы» – в плавании.

Победители XII Летней спартакиады работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023» представят Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» на отраслевых спортивных играх – XIV Летней спартакиаде работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада – 2023».

На церемонии закрытия Спартакиады спортсменов поздравили и наградили известные деятели культуры и спорта: российский пловец, олимпийский призер и чемпион мира Евгений Коротышкин, телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, артист театра и кино Максим Головчанов, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.