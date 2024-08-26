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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.24 10:00

«Кольские Огни»: губернатор Андрей Чибис и управляющий партнёр «Самолёта» дали старт строительству жилого комплекса в Коле

Вчера на строительной площадке жилищного комплекса группы «Самолёт» в городе Кола с заложения капсулы времени в фундамент жилого дома стартовала реализация первого проекта в регионе. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, член совета директоров и управляющий партнёр группы «Самолёт» Александр Прыгунков, глава Кольского района Александр Лихолат, а также представители регионального правительства, администрации муниципалитета и организаций-партнёров.

Первый проект в Мурманской области получил название «Кольские Огни». Главной особенностью нового жилого квартала станут монолитные дома, устойчивые к изменению климата, низкой плотностью застройки, всей необходимой для жизни социальной и коммерческой инфраструктурой, а также современными благоустроенными дворами. Это первый за 30 лет проект такого масштаба, который реализуется частным девелопером в Заполярье.

Первую очередь «Кольских Огней» должны составить пять корпусов из 9-14-этажных домов, рассчитанных на проживание более чем 1,5 тысячи семей. Общая площадь жилого фонда – порядка 90 тысяч кв. метров. Также девелопер планирует спроектировать для нового жилого района образовательные учреждения, паркинг и велодорожки.

«Это новая жизнь для всей Мурманской агломерации, в которую входит в том числе город Кола. Это новая веха, первый со времен Советского Союза, микрорайон, где квартиры пойдут на продажу. Это только начало большого масштабного строительства, которое мы запланировали с нашими партнёрами из компании «Самолёт». Коллег и нашу команду правительства, которые занимались организацией проекта, благодарю лично. Сегодня мы дали старт, а дальше будем идти и по другим площадкам, по другим микрорайонам – подробности обсудим на рабочем совещании. И это, конечно, радикально изменит качество жизни. Программа «Свой дом в Арктике» показала, что у людей появился серьёзный спрос на то, чтоб расширяться и жить на территории региона. И то строительство – качественное, современное, на уникальной, красивой территории, – даст новый толчок к качеству жизни наших северян. С нашей стороны компании предоставлен земельный участок, налоговые льготы, а также мы взяли на себя обязательство обеспечить в микрорайоне необходимую инженерную инфраструктуру. А ещё одна возможность для жителей – Арктическая ипотека под 2%. Всех приглашаю принять участие в приобретении жилья. Старт продаж запланирован уже в сентябре», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Важно отметить, что строительные материалы для проекта девелопер планирует закупать на территории Мурманской области. Таким образом компания сделает дополнительный вклад в развитие Кольского Заполярья.

«Сегодня мы стали участниками исторического события – впервые в новейшей истории Колы стартует строительство нового жилья. Активное обсуждение возможности реализации такого проекта началось 8 месяцев назад, а уже сегодня мы приступаем к активной фазе работ. Для нас, как для крупнейшего в России девелопера, важно не только внедрить наши передовые стандарты современного и комфортного жилья, но и органично интегрировать наш продукт в историческую ткань города. Своей первостепенной задачей мы считаем создание нового качества жизни в Заполярье, реализацию комфортной среды для современного человека», – подчеркнул член совета директоров и управляющий партнёр группы «Самолёт» Александр Прыгунков.

Как отметили представители застройщика, для возведения зданий строители планируют использовать современные технологии и материалы: свайный фундамент позволит равномерно распределять конструктивную нагрузку, а бетон со специальными химическими присадками при экстремально низких температурах позволит материалу набирать прочность в кратчайшие сроки без потери качества всего массива здания.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение о реализации проекта было подписано с правительством Мурманской области в декабре 2023 года на полях международной выставки-форума «Россия». Объём инвестиций в проект составит 9 млрд рублей. Для реализации проекта девелопер получил статус резидента Арктической зоны РФ.

«Арктическая зона Российской Федерации стала крупнейшей преференциальной зоной. Это сделано для того, чтобы на территорию арктических регионов приходили новые компании, чтобы запускались предприятия, строилось комфортное жильё, появлялись новые рабочие места. Такие инструменты актуальны для строительной сферы. Меры поддержки резидентов-строительных компаний направлены на увеличение объёмов жилья и снижение его стоимости. В городе Кола и других арктических городах должны создаваться комфортные условия для жизни людей, строиться красивые дома, улучшаться внешний облик. Но, конечно, оценивать качество жилья должны в первую очередь люди, которые въедут в новые квартиры. Это будет самый правильный и компетентный взгляд», – прокомментировал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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