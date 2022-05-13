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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 16:30

Кольские судебные приставы и ресурсоснабжающая организация провели совместный выход по квартирам должников

Взыскание долгов по оплате за предоставленные услуги в пользу организаций топливно-энергетического комплекса – одно из важных направлений деятельности судебных приставов Мурманской области.

С целью повышения эффективности взыскания задолженности по платежам за потребленный газ судебные приставы по Кольскому району провели совместный выход с ресурсоснабжающей организацией по квартирам должников в г. Кола.

В ходе мероприятия выяснилось, что должники знают о наличии задолженности, но не предпринимают никаких действий для её погашения. Судебные приставы разъяснили должникам о последствиях неуплаты задолженности, а также проверили их имущественное положение. Кроме того, вручили должникам требования о явке в отделение судебных приставов Кольского района для определения источников погашения задолженности.

Представителями организации-взыскателя отключены от газоснабжения 4 квартиры имеющих задолженность более 50 тысяч рублей. Двоим должникам такой крайней меры хватило, чтобы погасить задолженность и исполнительский сбор в полном объёме уже на следующий день.

Судебные приставы Мурманской области рекомендуют северянам своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера. Не копите долги, рассчитывайтесь по ним своевременно, используя «Банк данных исполнительных производств», расположенный на официальном сайте УФССП России по Мурманской области http://r51.fssp.gov.ru.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УССП России по Мурманской области.

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