«Кольский дворик» - жители Колы, отличившиеся в благоустройстве родного города, получили денежные сертификаты
Глава районного центра Светлана Чукарева вручила сертификаты победителям конкурса «Кольский дворик». Конкурс по благоустройству районного центра стал традиционным, проводят его уже шестой год подряд. Цель конкурса – воспитание бережного отношения к природе, патриотизма и экологической культуры у городских жителей.
В этом году после жарких споров конкурсная комиссия определила троих победителей. Всего же в конкурсе участвовало более десяти дворов древнего города.
Больше всего баллов набрал двор дома № 15 на Советском проспекте. Энтузиасты превратили пригорок в альпийскую горку, на которой прижились 36 видов растений. Многие из них - редкие гости на Севере. В центре палисадника установили кресло, чтобы у людей была возможность позировать для фото в этом чудесном уголке.
На втором месте – территория дома № 28 на проспекте Миронова. Жители установили здесь миниатюрную мельницу, озеро и колодец с журавлём. Украсили цветочную композицию весёлые хрюшки, некогда бывшие пластиковыми канистрами.
Бронза за участие в конкурсе досталась жителям дома № 9 на проспекте Защитников Заполярья. В зелёном уголке высажены анютины глазки, незабудки, изумрудная лапчатка, аквилегия, белоснежные ромашки, оранжевая купальница и колокольчики разных видов. На газоне забавные фигурки сказочных персонажей, среди которых оберег в виде доброй колдуньи с плакатом в руках «Привет, соседи!».
Победители получили денежные сертификаты в размере 20,15 и 10 тысяч рублей. Эти средства жители смогут потратить на дельнейшее озеленение и благоустройство своих дворов.
- Сегодня смело можно сказать, что основная цель конкурса достигнута. У колян сформировалось бережное отношение к природе, - отметила Светлана Чукарева. – Если в самом начале, когда конкурс только стартовал, мы зачастую сталкивались с тем, что только что благоустроенные клумбы просто исчезали: жители видели красивые цветы и безжалостно их вырывали, унося домой, то сегодня эти дворики целые. Сюда приходят не только жители ближайших дворов, здесь с удовольствием отдыхают все коляне.