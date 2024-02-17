Кольский комплексный центр социального обслуживания отметил 25-летие

Четверть века назад в Коле был создан центр социальной помощи населению. За 25 лет структура центра не раз претерпевала серьёзные изменения, но всегда неизменным оставались качество и своевременность оказания помощи нуждающимся в ней северянам.

Сейчас в структуру комплексного центра входят два отделения: отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, а также отделение срочного социального обслуживания. Ежегодно сотрудники учреждения оказывают порядка 170 тысяч социальных услуг почти 800 северянам.

В поздравительном обращении к коллективу заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Ирина Горельцева отметила значительный вклад учреждения в повышение качества жизни жителей Кольского района.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, за добросовестный труд, профессионализм и многолетний вклад в развитие системы социального обслуживания населения сотрудникам учреждения были вручены награды губернатора Мурманской области, профильного министерства, Мурманской областной Думы, Совета депутатов Кольского района и главы Кольского района. Семь сотрудников удостоены почётного нагрудного знака Золотой медали «Трудовая Слава России».

Особые слова благодарности получили ветераны социальной службы, которые своим созидательным трудом, человечностью, мудростью отдавали себя любимому делу.

Фото: https://gov-murman.ru